Видання опублікувало текст 24 лютого 2023 року – до роковин повномасштабного нападу Росії та Україну. Стаття починається словами, що українці своєю рішучістю захистити власну націю та свободу від нападу Росії висмикнули їх "із тягучої кризи західної ідентичності".

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Про що написали у Данії українською 24 лютого

Видання зауважило, що через три дні після початку повномасштабного вторгнення США запропонували Зеленському евакуюватись, та він відмовився. Його відповідь увійшла в історію: "Бій – тут. Мені потрібна зброя, а не таксі".

Журналісти також зазначають, що, маючи досвід Росії нападу з 2014 року, українці вже усвідомлювали масштаб загрози, коли Володимир Путін розпочав найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.

Зеленський не залишив Київ, українці захищали свою столицю, і відтоді вони відтіснили російських окупантів як на північ від Києва, так і на південь від Харкова та на Херсонщині. Війна коштує Україні неймовірних жертв, і ми повинні бути уклінно вдячні українцям,

– зауважують в Данії.

Також там пригадали, що Україна захищає не лише власну країну, а й безпековий порядок у світі.

Ба більше, війна стала потрясінням і разом з тим: "Боротьба українців обернулася неоціненним даром, бо нагадує нам, що за демократію та національний суверенітет варто боротися".

"Немає сумніву, що Україна належить як до ЄС, так і до НАТО, водночас українці зробили ЄС і НАТО подарунок у вигляді нової єдності та сенсу", – зауважили журналісти.

Вони пригадують жарт, що дехто вже пропонує НАТО подати заявку на вступ до України. Окрім того, цілком серйозно видання зауважує:

українці довели, що демократія і свобода не безплатні;

Україна продемонструвала найкрасивішу форму національної єдності й показала, що для захисту наших ідеалів потрібні мужність та жертовність.

Видання зауважило надання зброї та прийняття біженців, проте додало: "Просто ми ще недостатньо зробили, йдеться про посилення підтримки. Ми не повинні підвести українців у їхній боротьбі. Це і наша боротьба".

До роковин вторгнення люди у всьому світі вийшли на акції

У роковини повномасштабного вторгнення люди в 30 країнах світу вийшли на мирні акції, щоб висловити солідарність українському народу. Події відбулись у 225 містах в різних куточках світу.

Акції протесту у Франції, Німеччині, Швейцарії, США, Великій Британії / Фото NEXTA Live

Люди зібрались на акцію солідарності у центрі латвійської Риги, у сербському Белграді, вірменському Єревані, у польських містах Краків та Варшава, у Литві, Нідерландах, Чехії, Франції, Німеччині, Швейцарії, США, Великій Британії. Були акції у Грузії, на Кіпрі, в Ірландії. Детальніше про заходи у всьому світі – читайте за посиланням.