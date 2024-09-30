В деле Коломойского новый поворот: КСУ принял к рассмотрению две его жалобы

Конституционный Суд принял к рассмотрению две конституционные жалобы Игоря Коломойского относительно пренебрежения правами человека в нормах Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщила защита Игоря Коломойского, бизнесмен обратился в КСУ с жалобами на нормы Уголовного процессуального кодекса Украины, которые фактически позволяют применять неограниченный размер залога и запрещают обжалование постановлений следственного судьи в Верховный Суд. Речь идет об абзаце пятом части пятой статьи 182 и части четвертой статьи 424.

Конституционный Суд Украины признал жалобы бизнесмена приемлемыми и такими, что подлежат рассмотрению коллегией суда.

В связи с этим защита Коломойского сообщила, что будет использовать все доступные инструменты защиты, чтобы "положить конец произвольному пренебрежению правами человека и астрономическим миллиардным залогам".

Мы используем все доступные нам инструменты защиты. Если закон позволяет произвольное пренебрежение правами человека – мы будем оспаривать такой закон. Надеемся, что Конституционный Суд положит конец астрономическим миллиардным залогам, которые даже невозможно обжаловать в Верховном Суде,

– прокомментировал новость адвокат Александр Лысак.