Нашему государству повезло иметь такого друга, –Зеленский
О визите Бориса Джонсона в Киев в социальных сетях написал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что рад приветствовать "в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона".
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Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!,
– написал Зеленский.
Непосредственно во время встречи Зеленский выразил благодарность Джонсону, что тот приехал в Киев в день восстановления независимости Украины. Зеленский выразил благодарность Британии за помощь и поддержку в противостоянии с россией.
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Украина может и выиграет эту войну, – Джонсон
Борис Джонсон о своем визите в Киев написал в твиттере. Лидер Британии подчеркнул, что "то, что происходит в Украине, имеет значение для всех нас".
"Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", – отметил Джонсон.
Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву
Уже традиционно Владимир Зеленский и Борис Джонсон прогулялись по столице Украины. Они побывали на Крещатике и Майдане Независимости.
Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву: видео
Третий визит Джонсона в Киев
- Для Бориса Джонсона это третий визит в Киев после того, как россия начала полномасштабную войну. Первый визит в Киев лидер Британии совершил в апреле. Джонсон стал первым лидером стран Запада, посетившим украинскую столицу после вторжения россии.
- Тогда Джонсон в Киеве объявил, что Великобритания выделила для Украины 394 миллиона фунтов стерлингов.
- В июне глава правительства Великобритании во второй раз неожиданно приехал в Киев. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он обсудил экономическую поддержку Украины, предоставление тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны.
- 7 июля Джонсон сообщил о том, что уходит в отставку. За кресло премьер-министра Великобритании поборются бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
- После этого в СМИ появилась информация, что Джонсон планирует снова приехать в Украину для прощального визита.
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