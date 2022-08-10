Семья Татьяны и Юрия Копец в Перинатальном центре Киева отметила торжественное событие. Рождение малышей пришлось как раз на День рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Рождение малышей на День рождения Залужного

Капитан второго ранга Юрий не смог попасть на роды к жене Татьяне, которая также является военной и имеет звание майора. Малыши так хотели порадовать родителей, что появились на свет рано, из-за чего еще больше месяца были под пристальным наблюдением врачей.

Мальчики получили имена Марк, Захар и Святослав. Родители шутят, что рождение в один день с Залужным определит их жизненный путь.

Малыши выбрали символическую дату рождения, и получили символические имена. Захар означает стойкость и победу, Марк – решительность и верность, а Святослав означает мир и любовь. Марк у нас в честь императора, Захар – это Захар Беркут, а Святослав – это первый киевский князь,

– говорят родители.

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