Пленный россиянин рассказал, что украинские военные нормально обращаются с ним – дают пить, есть и курить. Также оккупант призвал россиян задуматься, следует ли ехать на войну в Украину.
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российские командиры отправляют солдат как "голимое мясо"
На опубликованном видео можно увидеть, как пленный оккупант рассказывает, что в Украине нормальные люди, в частности военные:
Сейчас я разговариваю с ребятами. Нормальные ребята, нормальные люди. Спокойно общаемся. Дают пить, курить, поесть. Командиры отправили нас сюда, как голимое мясо,
– заявил российский захватчик.
Он добавил, чтобы россияне думали перед тем, как ехать на войну в Украину, и стоит ли оно того.
Пленный россиянин заявил, что российских солдат отправляют "как голимое мясо": смотрите видео
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Пленные оккупанты в Украине: главные новости
В ходе боев 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Подполковник был одет в нижнее белье и носки Вооруженных сил Украины.
Служба безопасности Украины допросила российского моряка, пытавшегося спасти крейсер "Москва". Он рассказал о море трупов и безнадежности.
Вооруженным Силам Украины удалось взять в плен одного из оккупантов, обстреливавших мирных в Мариуполе.
Кроме того, во время упорного боя в Харьковской области украинские разведчики взяли в плен российского офицера.
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