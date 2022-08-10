Полонений росіянин розповів, що українські військові нормально поводяться з ним – дають пити, їсти й курити. Також окупант закликав росіян задуматися, чи варто їхати на війну в Україну.

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російські командири відправляють солдат як "голимое мясо"

На опублікованому відео можна побачити, як полонений окупант розповідає, що в Україні нормальні люди, зокрема військові:

Зараз я розмовляю із хлопцями. Нормальні хлопці, нормальні люди. Спокійно спілкуємось. Дають пити, курити, поїсти. Командири відправили нас сюди, як голіме м'ясо,

– заявив російський загарбник.

Він додав, щоб росіяни думали перед тим, як їхати на війну в Україну, і чи варте воно того.

Полонений росіянин заявив, що російських солдат відправляють "як голимое мясо": дивіться відео

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Полонені окупанти в Україні: головні новини

У ході боїв 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії. Підполковник був одягнений у спідню білизну і шкарпетки Збройних Сил України.

Служба безпеки України допитала російського моряка, який намагався врятувати крейсер "Москва". Він розповів про море трупів та безнадійність.

Збройним Силам України вдалося взяти у полон одного з окупантів, який обстрілював мирних у Маріуполі.

Крім того, під час запеклого бою у Харківській області українські розвідники взяли у полон російського офіцера.

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