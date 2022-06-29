Окупант зізнається, що порятунок був надто важкий, тому він більше не хотів бути свідком загибелі в морі. Про це стало відом 29 червня.

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Купа мертвих тіл моряків

Після затоплення "Москви" загарбник відмовився служити на морському флоті.

Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно… І я відмовився,

– розповідає колишній матрос.

Згодом він "перекваліфікувався" на піхотинця. Через три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль".

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Провальна розвідка у Волноваському районі

Незабаром окупанта відправили на розвідку у Волноваський район. Уже перший бій для "розвідників" був провальним. Вони натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом. Хоча загалом їх було аж 30 осіб. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Потім окупант розповідає, що потрапив у полон до українських військових. Вони надали йому медичну допомогу. Зараз росіянин надає свідчення СБУ.

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