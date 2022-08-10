Сім'я Тетяни та Юрія Копець у Перинатальному центрі Києва відсвяткували урочисту подію. Народження малят прийшлося акурат на День народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Народження малюків на День народження Залужного

Капітан другого рангу Юрій не зміг потрапити на пологи до дружини Тетяни, яка також військова та має звання майора. Малюки так хотіли потішити батьків, що з'явилися на світ зарано, через що ще понад місяць були під пильним наглядом лікарів.

Хлопчики отримали імена Марк, Захар та Святослав. Батьки жартують, що народження в один день із Залужним визначить їхній життєвий шлях.

Малюки вибрали символічну дату народження, то й отримали символічні імена. Захар означає стійкість і перемогу, Марк – рішучість і вірність, а Святослав означає мир і любов. Марк у нас в честь імператора, Захар – це Захар Беркут, а Святослав – це перший київський князь,

– кажуть батьки.

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