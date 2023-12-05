В День волонтера "Украинская команда" получила большую партию "теплых наборов" – сбор продолжается

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил часть индивидуальных наборов для обогрева бойцов, на которые донатили украинцы. Однако нужно еще больше таких пакетов.

Об этом говорится в сообщении "Украинской команды" в фейсбуке. По словам волонтеров, украинцам нужно поднажать, ведь в окопах холодно.

Читайте также "Сэкономил в черную пятницу? Задонать!", - "Украинская команда" продолжает сбор на хотпаки

Волонтеры получили хотпаки для украинских военных, однако нужно еще

"Сегодня – день волонтера. Это день всех, кто своим трудом и донатами помогают приближать Победу. Благодаря вашей поддержке мы получили большую партию "теплых наборов". Химическая грелка, сухой душ и антибактериальная присыпка, которые очень нужны бойцам. Вскоре они поедут на передовую", – сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

В общей сложности нужно обеспечить наборами для обогрева 50 тысяч защитников. Сбор продолжается, отмечают в волонтерском штабе.

Надо еще поднажать. В окопах холодно. Должны собрать 7 миллионов гривен. 140 гривен – один согретый боец. 4200 – согретый целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали!,

– призывают в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору можно по реквизитам на странице волонтеров по ссылке.