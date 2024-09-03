Ранее в Минприроды объясняли, что реку Сейм могли загрязнить на территории России. Госагентство по мелиорации объясняло, что загрязненная вода может течь из села Теткино Курской области России.

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Что известно о загрязнении Десны в Чернигове

Сегодня 03 сентября 2024 года, как уже сообщалось ранее, состояние воды в реке Десна на территории города Чернигова существенно ухудшилось,

– заявили в "Черниговводоканале".

Там объяснили, что из-за загрязнения в Десне не рекомендуется:

купаться,

ловить рыбу.

В Черниговводоканале объяснили, что пробы воды в Десне брали в 11:00 3 сентября. Вода в пробе была с черным донным осадком, мутностью и взвешенными веществами, пока без выраженного запаха.



В Десне в Чернигове уже не советуют купаться и ловить рыбу

Кстати, 2 сентября временно исполняющий обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович отметил, что загрязненная вода еще не достигла Чернигова. До города оставалось ориентировочно 74 километра от города. Детальнее читайте по ссылке.