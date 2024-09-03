Раніше у Міндовкілля пояснювали, що річку Сейм могли забруднити на території Росії. Держагентство з меліорації пояснювало, що забруднена вода може текти з села Тьоткіно Курської області Росії.

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Що відомо про забруднення Десни в Чернігові

Сьогодні 03 вересня 2024 року, як вже повідомлялося раніше, стан води в річці Десна на території міста Чернігова суттєво погіршився,

– заявили в "Чернігівводоканалі".

Там пояснили, що через забруднення у Десні не рекомендується:

купатися,

ловити рибу.

У Чернігівводоканалі пояснили, що проби води в Десні брали об 11:00 3 вересня. Вода у пробі була з чорним донним осадом, мутністю та завислими речовинами, поки без вираженого запаху.



У Десні в Чернігові вже не радять купатись та ловити рибу

До речі, 2 вересня тимчасовий виконувач обов'язків Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович зазначив, що забруднена вода ще не досягла Чернігова. До міста залишалось орієнтовно 74 кілометри від міста. Детальніше читайте за посиланням.