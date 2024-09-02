Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал. Зубович додав, що у Чернігівській області надзвичайники насичують воду киснем та проводять заходи абсорбції.

Дивіться також У північних областях України зібрали 18 тонн загиблої риби з річок Сейм та Десна

Яка ситуація на Чернігівщині із забрудненою водою

Забрудненій воді залишилося 74 кілометрів, щоб досягти міста Чернігів, але наразі спостерігається її сповільнення.

До Чернігова ще не дійшла забруднена вода. Залишається орієнтовно ще 74 кілометрів. Я вчора був в Батуринській ОТГ Чернігівська область, де протікає Сейм, провів там робочу нараду. Дійсно вода сповільнюється, є така тенденція,

– сказав Ігор Зубович.

В. о. голови Держекоінспекції зауважив, що органічні речовими, які рухалися зі швидкістю 26 кілометрів на добу, 1 вересня зафіксували 18 кілометрів на добу.

Він додав, що наразі у Чернігівській області проводяться заходи щодо абсорбції та насичення киснем. ДСНС насичує річку киснем, щоб за допомогою цих заходів зменшити її забрудненість.

Зубович розповів, що на Сумщині вже не фіксується мертвої риби.

Також вчора я був на території Київської області з нашими фахівцями Держрибагентства. Ми відвідали три точки, які ми визначили, щоб там можна було розмістити сітки, щоб за допомогою їх ловити мертву рибу. На Сумщині вже мертвої риби не фіксується, на Чернігівщині зафіксовано дуже багато риби,

– сказав він.

Зубович наголосив, що у Сумській області спостерігається покращення: збільшення кисню в річці та вода набуває природного кольору.

Він розповів, що наразі у Київській області проводяться превентивні заходи, щоб уникнути забруднення води.

Нагадаємо, що Державна екоінспекція припускає, що Росія 14 серпня скинула невідомі відходи у річку Сейм.