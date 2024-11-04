Инцидент произошел в учреждении дошкольного образования №18 "Зернышко". Там воспитательница и няня угрожали трехлетним детям, если те не хотели есть, обуваться или выполнять другие действия. Малышей пугали визитом к психологу или в полицию. В конце концов, полиция таки пришла, но к самим педагогам, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Галка".

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Угрожали "отломить голову"

К журналистам и родителям детей попали аудиозаписи, на которых четко слышно, как педагоги общаются с детьми на повышенных тонах. Кого-то называют "хамовитым ребенком", а кому-то обещают "отломать голову".

Еще одному ребенку угрожали "бабочкой" – местом для "невежливых детей". А когда испуганный малыш заплакал, ему угрожали полицией и визитом к психологу. Затем слышно, как ребенок спрашивает, придет ли мама, на что воспитательница отвечает, что нет, чем вызывает еще большую истерику у малыша.

Возмущенные услышанным на аудиозаписях родители пришли к правоохранителям. Они рассказали, что работницы детсада постоянно психологически давят на детей и запугивают физическим насилием.

Известно, что полиция обратилась в Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета с целью принять меры во избежание давления, защиты прав и интересов детей.

Следователи Ивано-Франковского РУП также начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

31 октября в заведение наведывалось руководство Департамента образования, после этого было принято решение об увольнении двух педагогов.

К слову, на Львовщине расследуют нарушение прав детей в детском приюте, в частности незаконное лишение свободы. Установлено, что детей держат в изоляторе как наказание, а врачи работают без лицензии.