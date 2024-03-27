Во время тревоги взрывы раздавались в Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове. Пожалуйста, реагируйте на сигналы воздушной тревоги!

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ВСУ уничтожили крылатую ракету над Днепром

Около 16:10 подразделением Воздушное командование "Восток" в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожено крылатую ракету,

– написали в ВСУ.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также написал, что бойцы ВвК "Восток" уничтожили вражескую ракету.

"Спасибо, защитники, что заботитесь, чтобы наше небо было чистым!" – подчеркнул он.

В 16:09 Воздушные силы предупредили о полете скоростной цели на Днепр. Через несколько минут ее сбила наша ПВО, а мониторинговые каналы уточнили, что это была крылатая ракета Х-59.

Какова ситуация в других городах

В Николаеве пока известно о восьми пострадавших. Предположительно, россияне ударили "Искандером".

Худшая ситуация в Харькове: там уже 18 раненых. Среди них есть несколько детей, самому маленькому из них всего три месяца. Россияне ударили по городу модернизированными авиабомбами, это впервые с 2022 года. Они попали по жилым домам и гражданской инфраструктуре.