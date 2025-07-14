Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Российские войска атакуют "Шахедами"

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 16:56. Впоследствии угроза ударных БПЛА распространилась также на Днепропетровщину.

Уже около 22:05 в Днепре и Самаре раздались взрывы. По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере четыре "Шахеда" двигались в направлении областного центра.

Громко в области. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и родных,

– написал глава ОВА Сергей Лысак.

Фактически в ту же минуту взрывы прогремели также в Чугуевской громаде Харьковщины, а мониторинговые каналы сообщили о массированной атаке ударными БПЛА.

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