Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Російські війська атакують "Шахедами"

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 16:56. Згодом загроза ударних БпЛА поширилася також на Дніпропетровщину.

Вже близько 22:05 у Дніпрі та Самару пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, щонайменше чотири "Шахеди" рухалися в напрямку обласного центру.

Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних,

– написав очільник ОВА Сергій Лисак.

Фактично в ту ж хвилину вибухи прогриміли також у Чугуївській громаді Харківщини, а моніторингові канали повідомили про масовану атаку ударними БпЛА.

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