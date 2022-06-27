В Днепре и области сообщают о взрывах

В телеграм-каналах Днепра сообщают о взрывах в городе и области. Ожидается подтверждение информации от местных властей.

В местных телеграм-каналах появляются сообщения о том, что в Днепре и Днепропетровской области слышали взрывы.

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Очевидцы поделились фото дыма из Днепра. Однако пока подтвержденной информации о прилетах нет.

В телеграм-каналах Днепра опубликовали фото дыма, предположительно, от взрыва

Местных жителей просят не паниковать и не публиковать фото из мест предполагаемых взрывов.

Взрывы прошедшего дня: что происходило 26 июня

26 июня по всей Украине звучали сигналы воздушной тревоги. В нескольких городах раздались взрывы. Столицу оккупанты обстреляли дважды за прошедший день.

Во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Это уже второй раз за день. В столице прогремели 3 взрыва.

Ранее, утром 26 июня, российские военные нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Киева. В результате этого разрушениям подверглись жилые дома. Также известно о раненых гражданских от рук оккупантов.

Российские захватчики, как обычно, провели "демилитаризацию" гражданской инфраструктуры. На этот раз под вражескую ракетную атаку попали жилые дома, а также детский сад.

В результате попадания по дому в Шевченковском районе произошло разрушение трех верхних этажей. Под завалами оказались несколько жителей дома. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пострадали 4 человека, среди них – 7-летний ребенок и его мама, которую зажало бетонной плитой. Женщину спасали с помощью кранов.

Во время воздушной тревоги появились сообщения и о взрывах в Черкасской области. Первые сообщения начали появляться с разницей через несколько минут после сообщения о взрывах в столице. Информацию о взрывах подтвердил и глава ОВА Игорь Табурец.

В то же время появившаяся ранее информация о взрывах на Волыни, к счастью, не подтвердилась.

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