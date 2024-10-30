Об этом сообщают местные телеграм-каналы. 24 Канал призывает жителей Днепропетровской области находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Днепре и Павлограде

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 18:29. Воздушные силы сообщили об угрозе атаки "Шахедами" для городов.

БПЛА на севере Днепропетровской области движется в направлении Днепра,

– написали военные.

Уже в 19:00 Воздушные силы написали о "Шахедах" в районе Днепра и Павлограда. Впоследствии в местных телеграм-каналах сообщили о взрывах в Днепре и работе ПВО по беспилотникам. Через несколько минут появилась информация о громких звуках в Павлограде.

Кроме того, местные телеграм-каналы писали о взрывах в пригороде Днепра. Воздушные силы в 19:08 написали, что вражеские беспилотники из Днепропетровской области движутся на Запорожскую.

Сейчас в местной власти или в ОВА не комментировали последствия взрывов в Днепре и Павлограде.

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