Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 24 Канал закликає жителів Дніпропетровської області перебувати в укриттях цивільного захисту.

До теми У Сумах пролунав вибух, область атакують "Шахеди"

Що відомо про вибухи у Дніпрі та Павлограді

Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 18:29. Повітряні сили повідомили про загрозу атаки "Шахедами" для міст.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини рухається у напрямку Дніпра,

– написали військові.

Уже о 19:00 Повітряні сили написали про "Шахеди" в районі Дніпра та Павлограда. Згодом у місцевих телеграм-каналах повідомили про вибухи у Дніпрі та роботу ППО по безпілотниках. Через кілька хвилин з'явилася інформація про гучні звуки в Павлограді.

Окрім того, місцеві телеграм-канали писали про вибухи у передмісті Дніпра. Повітряні сили о 19:08 написали, що ворожі безпілотники з Дніпропетровської області рухаються на Запорізьку.

Наразі в місцевій владі чи в ОВА не коментували наслідки вибухів у Дніпрі та Павлограді.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.