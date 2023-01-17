Люди призывают мир закрыть небо над Украиной, ведь оккупанты цинично стреляют по гражданским. Отметим, что поисково-спасательные работы в Днепре завершились – 44 человека погибли, среди них – 5 детей.

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"ATACMS – это наши жизни": украинцы в Днепре эмоционально обратились к мировым лидерам

17 января жители Днепра устроили акцию возле уничтоженной россиянами многоэтажки. Несколько десятков человек с плакатами призвали страны Запада предоставить Украине ПВО и высокоточное оружие.

Жители Днепра просят западных партнеров предоставить ПВО и высокоточные ракеты / Фото "Радио Свобода"

Речь идет о передаче партнерами Patriot и мощных дальнобойных ракет ATACMS. Эти ракеты способны помочь в уничтожении пусковых установок на территории захватчика.

"ATACMS – это наша жизнь", – написали на плакатах украинцы.

Украинцы с плакатами собрались возле разрушенного дома в Днепре / Фото "Радио Свобода"

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