Вызвал медиков и открыл по ним огонь: в Днепре задержали мужчину, устроившего стрельбу

В Днепре мужчина, увидев медиков, прибывших на его вызов, начал вести себя агрессивно. Следовательно, известно, что он произвел несколько выстрелов в воздух из охотничьего оружия.

К счастью, обошлось без пострадавших. В полиции Днепропетровской области рассказали детали инцидента.

Смотрите также В Одессе отец бил дочь за то, что она кричала и плохо ела: младенец в реанимации

В Днепре мужчина устроил стрельбу посреди улицы

В субботу, 26 октября, около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Ольгерда Бочковского в Шевченковском районе Днепра.

Правоохранители выяснили, что будучи навеселе, местный житель позвонил в больницу и сообщил о плохом самочувствии. Когда медицинские работники прибыли на вызов, он сначала начал им угрожать, а потом несколько раз выстрелил из оружия.

В полиции отметили, что задержали 58-летнего стрелка в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. К тому же во время обыска у него правоохранители изъяли охотничий нарезной карабин и направили его на экспертизу.

В воскресенье, 27 октября, следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 4 статьи 296 – хулиганство УКУ.

За содеянное мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы. Известно, что сейчас сотрудники полиции решают вопрос об аннулировании у мужчины разрешительных документов на хранение оружия. Следствие продолжается.