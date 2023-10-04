Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире "1+1", что следователи прежде всего качественно собирают доказательства. Кроме того, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. То есть делают все для того, чтобы эффективно провести досудебное расследование трагедии, пишет 24 Канал.

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Что сказали в ГБР о расследовании в Днепре

Мы не гонимся за оперативностью, ГБР сконцентрировано на качестве материалов и на неопровержимости доказательств,

– заявила Сапьян.

По ее словам, общество хочет скорых ответов.

"Произошла трагедия, случился инцидент, это привело к резонансу, и если это произошло позавчера, то уже вчера должны ответить. Но правоохранительный орган, орган досудебного расследования так не работает. Потому что нужны неопровержимые доказательства, которые лягут в основу дела и смогут доказать вину или не виновность подозреваемого в суде", – заявила спикер ГБР.

По ее словам, работники прилагают максимум усилий, чтобы расследовать дело. ГБР расследуют уголовные дела по статьям об:

убийстве;

превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Коротко о трагедии в Днепре