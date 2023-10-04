Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире "1+1", что следователи прежде всего качественно собирают доказательства. Кроме того, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. То есть делают все для того, чтобы эффективно провести досудебное расследование трагедии, пишет 24 Канал.
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Что сказали в ГБР о расследовании в Днепре
Мы не гонимся за оперативностью, ГБР сконцентрировано на качестве материалов и на неопровержимости доказательств,
– заявила Сапьян.
По ее словам, общество хочет скорых ответов.
"Произошла трагедия, случился инцидент, это привело к резонансу, и если это произошло позавчера, то уже вчера должны ответить. Но правоохранительный орган, орган досудебного расследования так не работает. Потому что нужны неопровержимые доказательства, которые лягут в основу дела и смогут доказать вину или не виновность подозреваемого в суде", – заявила спикер ГБР.
По ее словам, работники прилагают максимум усилий, чтобы расследовать дело. ГБР расследуют уголовные дела по статьям об:
- убийстве;
- превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Коротко о трагедии в Днепре
- 29 августа 2023 года двое патрульных полицейских в Днепре остановили машину Jaguar из-за нарушения правил дорожного движения. Между полицией и мужчиной и женщиной, которые были в машине, вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Один из полицейских выстрелил в мужчину. Последний умер на месте.
- На видео, впоследствии опубликованных в сети, видно, что женщина, которая ехала с убитым Джумбери Силогавой, также принимала участие в драке с патрульными. 23-летней Татьяне Патинке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей объявили о подозрении по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа и прочее.
- Патрульному полицейскому, выстрелившему в Джумбери Силогаву, также избрали меру пресечения. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом 60 суток.