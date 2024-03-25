О взрыве в Днепре сообщили журналисты Суспильного. Поступило сообщение об этом в 20:59. На тот момент в ряде областей нашего государства предупреждали о возможной угрозе с неба.

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Что известно о взрыве в Днепре

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:42. А уже через 17 минут – в 20:59 – поступило сообщение, что в Днепре слышали взрыв.

Мониторинговые каналы пишут, что в Днепропетровской области слышали работу ПВО по разведывательному БПЛА российских военных. Правда, пока информации от местных властей, которая бы это подтвердила или опровергла, еще не поступало.

В 21:22 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в области работала ПВО. Он добавил, что сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе.

Обратим внимание, что по состоянию на 21:05 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Вечером россияне атаковали Одесскую область

Вечером 25 марта российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Подробнее о ситуации рассказал глава ОВА Олег Кипер.

По состоянию на сейчас – трое пострадавших женщин. К счастью, ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают,

– написал Олег Кипер.

Он также добавил, что по состоянию на 19:00 более 300 тысяч жителей Одессы остаются без света. В то же время отметил, что специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть электроэнергию в дома одесситов.

Как отметили в Силах обороны Юга Украины, оккупанты снова ударили по рекреационной зоне Одессы. Осуществили враги двойной удар по баллистической траектории. Известно, что разрушены два здания, в домах вокруг выбиты стекла. По их информации, пострадали 4 человека.

Обратим внимание, что последние несколько дней враг активно использует для ракетных ударов баллистику. Поэтому иногда воздушную тревогу могут объявить в момент, когда слышны взрывы. В любом случае, если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – отправляйтесь в укрытие или хотя бы придерживайтесь правила двух стен.