Про вибух у Дніпрі повідомили журналісти Суспільного. Надійшло сповіщення про це о 20:59. На той момент у низці областей нашої держави попереджали про можливу загрозу з неба.

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Що відомо про вибух у Дніпрі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 20:42. А вже через 17 хвилин – о 20:59 – надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі чули вибух.

Моніторингові канали пишуть, що у Дніпропетровській області чули роботу ППО по розвідувальному БпЛА російських військових. Правда, поки інформації від місцевої влади, яка б це підтвердила або спростувала, ще не надходило.

О 21:22 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що в області працювала ППО. Він додав, що оборонці збили ворожий безпілотник у Дніпровському районі.

Звернімо увагу, що станом на 21:05 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Ввечері росіяни атакували Одещину

Ввечері 25 березня російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Детальніше про ситуацію розповів глава ОВА Олег Кіпер.

Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя, поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють,

– написав Олег Кіпер.

Він також додав, що станом на 19:00 понад 300 тисяч мешканців Одеси залишаються без світла. Водночас зазначив, що фахівці роблять все можливе і неможливе, щоб повернути електроенергію до домівок одеситів.

Як зазначили Сили оборони Півдня України, окупанти знову вдарили по рекреаційній зоні Одеси. Здійснили вороги подвійний удар за балістичною траєкторією. Відомо, що зруйновані дві будівлі, у будинках навколо вибило скління. За їхньою інформацією, постраждали 4 людей.

Звернімо увагу, що останні кілька днів ворог активно використовує для ракетних ударів балістику. Тож іноді повітряну тривогу можуть оголосити в момент, коли чути вибухи. У будь-якому разі, якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу – вирушайте до укриття або бодай дотримуйтеся правила двох стін.