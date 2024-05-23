Днем 23 мая в Днепре прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

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В Днепре было громко

Перед тем, как появилась информация о взрывах в Днепре, Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Взрыв был мощным. В то же время официальных комментариев по этому поводу нет. Пока неизвестно о последствиях взрыва.

Россия постоянно обстреливает прифронтовые и тыловые регионы Украины. В частности, 23 мая в Харькове прогремело около 10 взрывов.

После серии ударов по Харькову есть погибшие и раненые