Вдень 23 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

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У Дніпрі було гучно

Перед тим, як з'явилась інформація про вибухи у Дніпрі, Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Вибух був потужним. Водночас офіційних коментарів з цього приводу немає. Наразі невідомо про наслідки вибуху.

Росія постійно обстрілює прифронтові та тилові регіони України. Зокрема, 23 травня у Харкові пролунало близько 10 вибухів.

Після серії ударів по Харкову є загиблі та поранені