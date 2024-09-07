Что известно о взрыве в Днепре сегодня утром, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Обратите внимание В Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Взрыв в Днепре сегодня

Заметим, что около 08:30 в Днепропетровской области снова объявили тревогу. Вскоре Воздушные силы написали, что наблюдается вражеский ударный БПЛА в восточной части области, курс на запад. В 09:22 военные отметили, что в областях, где объявлена тревога, – ракетная опасность.

В 09:35 "Суспильное" сообщило, что в Днепре слышен звук взрыва.

Позже, около 09:50, Воздушные силы предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на Востоке. Подчеркнули, что есть угроза применения агрессором авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Добавим, что по состоянию на 10:00 комментариев местных властей по взрыву не было. Отбой тревоги объявили в 10:05.

Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.