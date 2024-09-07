Що відомо про вибух у Дніпрі сьогодні вранці, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу В Київській та низці інших областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Вибух у Дніпрі сьогодні

Зауважимо, що близько 08:30 на Дніпропетровщині знову оголосили тривогу. Згодом Повітряні сили написали, що спостерігається ворожий ударний БпЛА в східній частині області, курс на захід. О 09:22 військові наголосили, що в областях, де оголошена тривога, – ракетна небезпека.

О 09:35 "Суспільне" повідомило, що у Дніпрі чутно звук вибуху.

Згодом, близько 09:50, Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на Сході. Наголосили, що є загроза застосування агресором авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Додамо, що станом на 10:00 коментарів місцевої влади щодо вибуху не було. Відбій тривоги оголосили о 10:05.

Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.