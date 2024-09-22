Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что в регионе на тот момент была воздушная тревога.

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Взрыв в Днепре

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Утром в 8:26 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Уже в 10:05 в городе Днепр прогремел взрыв.

В Днепре слышны звуки взрыва,

– сообщали корреспонденты Суспильного.

Сначала других подробностей относительно взрыва в городе не было. Добавим, что по состоянию на 10:13 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Впоследствии председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в области успешно отработали наши силы ПВО.

Защитники неба сбили вражеский разведывательный беспилотник,

– написал он.

Лукашук поблагодарил защитников и защитниц неба с ВзК "Восток".

Напомним, что в Днепропетровской области утром 22 сентября также были слышны звуки взрывов. В частности, взрывы прогремели в Павлограде. О первых взрывах стало известно в 8:30. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе для города, в частности о скоростной цели в его направлении. Вскоре в Павлограде снова были слышны звуки взрыва.