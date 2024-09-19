Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что к моменту взрыва в области была объявлена ​​воздушная тревога.

Смотрите также На Киевщине работает ПВО во время атаки "Шахедами"

В Днепре слышали взрывы

В 23:17 на территории Днепропетровской области раздался сигнал воздушной тревоги. Через минуту Воздушные силы сообщили о ракетной опасности с востока. По данным мониторинговых каналов, вероятно, речь шла об управляемой авиационной ракете, предварительно, Х-59/69.

Уже в 23:33, к сожалению, появились первые сообщения о взрывах, слышавшихся в области.

В пригороде Днепра слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– написали журналисты.

По состоянию на данный момент никаких деталей от местных властей по поводу возможных последствий взрыва обнародовано не было.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, взрывах и других угрозах читайте в телеграм-канале 24 Канала.