Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в області була оголошена повітряна тривога.
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У Дніпрі чули вибухи
О 23:17 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги. За хвилину Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку зі сходу. За даними моніторингових каналів, ймовірно, йшлося про керовану авіаційну ракету, попередньо, Х-59/69.
Уже о 23:33, на жаль, з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули в області.
У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– написали журналісти.
Станом на зараз жодних деталей від місцевої влади стосовно можливих наслідків вибуху оприлюднено не було.
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