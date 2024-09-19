Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в області була оголошена повітряна тривога.

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У Дніпрі чули вибухи

О 23:17 на території Дніпропетровської області пролунав сигнал повітряної тривоги. За хвилину Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку зі сходу. За даними моніторингових каналів, ймовірно, йшлося про керовану авіаційну ракету, попередньо, Х-59/69.

Уже о 23:33, на жаль, з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули в області.

У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– написали журналісти.

Станом на зараз жодних деталей від місцевої влади стосовно можливих наслідків вибуху оприлюднено не було.

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