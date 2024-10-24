В Днепре прогремели взрывы
Источник:Суспильное
Вечером 24 октября в Днепре были слышны звуки взрыва. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Взрывы в Днепре прогремели около 18:49. Об этом сообщило Суспильное.
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Что известно о взрывах в Днепре сегодня
Тревогу в Днепропетровской и еще нескольких областях Украины объявили в 18:46. Военные предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Уже через несколько минут на Днепропетровщине прогремели взрывы.
Скоростная цель на Днепр,
– заявили Воздушные силы в 18:50.
По состоянию на 19:00 официальных сообщений от местных властей о взрывах в Днепропетровской области не было.
Заметим, что воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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