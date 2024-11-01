Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение корреспондентов Суспильного.

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В Днепре слышали взрывы

Воздушная тревога для Днепропетровской области прозвучала ориентировочно в 12:20. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где было объявлено об опасности. Уже в 12:23 небо написали о скоростной цели в регионе. Через мгновение в Днепре услышали взрывы.

В Днепре слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели в направлении Днепра. В то же время глава облсовета Николай Лукашук посоветовал местным не оставлять укрытий до отбоя. "Днепропетровская область – угроза еще остается. Не игнорируйте тревогу", – написал он.