Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення кореспондентів Суспільного.

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У Дніпрі чули вибухи

Повітряна тривога для Дніпропетровської області пролунала орієнтовно о 12:20. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де було оголошено про небезпеку. Вже о 12:23 оборонці неба написали про швидкісну ціль у регіоні. За мить у Дніпрі почули вибухи.

У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Водночас голова облради Микола Лукашук порадив місцевим не залишати укриттів до відбою. "Дніпропетровська область – загроза ще залишається. Не ігноруйте тривогу", – написав він.

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