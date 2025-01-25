Вскоре после этого в городе прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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Что известно о взрывах в Днепре
Воздушная тревога на территории Днепропетровской области была объявлена ориентировочно в 21:41. Воздушные силы сообщали о БПЛА из Харьковской области, двигавшихся курсом в Днепропетровскую и Полтавскую области.
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Уже в 22:27 защитники неба уточнили, что фиксируют неприятельские воздушные цели в северной и южной части Днепропетровской области. В 22.39 появилась первая информация о том, что в областном центре было громко.
В Днепре слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Кстати, ночью и утром 21 января российская армия ударила по Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела Днепропетровской области были ранены три работника железной дороги. Также повреждения получили поезд и здание.