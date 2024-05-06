В полдень в городе прогремел взрыв. Детали о взрывах в Днепре расскажет 24 Канал.

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Взрыв в Днепре

Российские войска не прекращают атаковать украинские города и их население ракетами. Днем 6 мая жители Днепра слышали, как пригремел взрыв в городе.

Заметим, что в Днепропетровской области звучали сирены воздушной тревоги в 11:46. Менее, чем за час Воздушные силы предупредили жителей города о движении ракеты в сторону Днепра.

Ракета на Днепр с востока!,

– написали там о 12:38.

Уже через несколько минут местные паблики сообщали о взрыве в Днепре.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.