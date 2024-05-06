Опівдні в місті прогримів вибух. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.

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Вибух в Дніпрі

Російські війська не припиняють атакувати українські міста та їхнє населення ракетами. Вдень 6 травня жителі Дніпра чули, як пригримів вибух у місті.

Зауважимо, що в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги о 11:46. Менше, ніж за годину Повітряні сили попередили жителів міста про рух ракети в сторону Дніпра.

Ракета на Дніпро зі сходу!,

– написали там о 12:38.

Вже через декілька хвилин місцеві пабліки повідомляли про вибух в Дніпрі.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.