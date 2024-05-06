Опівдні в місті прогримів вибух. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.
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Вибух в Дніпрі
Російські війська не припиняють атакувати українські міста та їхнє населення ракетами. Вдень 6 травня жителі Дніпра чули, як пригримів вибух у місті.
Зауважимо, що в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги о 11:46. Менше, ніж за годину Повітряні сили попередили жителів міста про рух ракети в сторону Дніпра.
Ракета на Дніпро зі сходу!,
– написали там о 12:38.
Вже через декілька хвилин місцеві пабліки повідомляли про вибух в Дніпрі.