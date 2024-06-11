Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в области была объявлена воздушная тревога.
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Взрывы в Днепре
Отметим, что в Днепропетровской области звуки воздушной тревоги начали раздаваться в 14:17. Через минуту Воздушные силы предупредили о цели, которая движется в сторону Днепра.
Ракеты на Днепр,
– говорится в сообщении.
Уже в 14:20 стало известно, что в Днепре слышны звуки взрывов.
Отметим, что по состоянию на 14:31 в области до сих пор объявлена воздушная тревога.
Около 15:00 комментарий по ситуации предоставили в Днепропетровской ОВА. Так, ее глава Сергей Лысак сообщил, о сбивании украинскими защитниками неба вражеских целей над Днепровским районом.
В небе над Днепровским районом сбили 2 вражеские ракеты. ПвК "Восток", спасибо,
– написал Лысак.
Оккупанты ударили по Миргородскому району: детали
- Около 18:30 10 июня в Миргороде на Полтавщине раздался звук взрыва. Перед этим в области была воздушная тревога, связанная с угрозой баллистики.
- Уже в 18:47 в мониторинговых каналах писали о скоростной цели в направлении Полтавщины, ориентировочно Миргород. А через минуту стало известно, что в городе прогремел повторный взрыв.
- Впоследствии глава Полтавской ОВА подтвердил, что враг снова атаковал область. Согласно его словам, по предварительной информации пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.