Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На цей момент в області була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи в Дніпрі
Зазначимо, що в Дніпропетровській області звуки повітряної тривоги почали лунати о 14:17. Через хвилину Повітряні сили попередили про ціль, яка рухається в сторону Дніпра.
Ракети на Дніпро,
– йдеться в повідомленні.
Вже о 14:20 стало відомо, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.
Зазначимо, що станом на 14:31 в області досі оголошена повітряна тривога.
Близько 15:00 коментар щодо ситуації надали в Дніпропетровській ОВА. Так, її очільник Сергій Лисак повідомив, про збиття українськими оборонцями неба ворожих цілей над Дніпровським районом.
У небі над Дніпровським районом збили 2 ворожі ракети. ПвК "Схід", дякую,
– написав Лисак.
Окупанти вдарили по Миргородському районі: деталі
- Близько 18:30 10 червня у Миргороді на Полтавщині пролунав звук вибуху. Перед цим у області була повітряна тривога, пов'язана із загрозою балістики.
- Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргород. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух.
- Згодом очільник Полтавської ОВА підтвердив, що ворог знову атакував область. Відповідно до його слів, за попередньою інформацією постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі.