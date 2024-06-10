Так, ввечері 10 червня там пролунали вибухи. Про це місцеві жителі розповіли Суспільному.

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У Миргороді прогриміли вибухи

У Полтавській області о 18:13 почали лунати сигнали повітряної тривоги. Вони була пов'язана із загрозою балістики. Зокрема про це й попередили в Повітряних силах.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних областей,

– йшлося в повідомленні.

Буквально через декілька хвилин у Повітряних силах наголосили про небезпеку для Миргорода і попрохали пройти жителів міста в укриття.

Додамо, що моніторингові канали писали про рух крилатої ракети через Сумщину на Миргород.

Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху. Наголосимо, що наразі на Полтавщині триває повітря тривога.

24 Канал також наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою, та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Повторний вибух у Миргороді

Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргороду. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух. Там зазначили, що попередньо, ворог атакував "Іскандером-М".

Зауважимо, що станом на 19:21 повітряна тривога у Полтавській області продовжується. Офіційних коментарів від місцевої влади поки немає.