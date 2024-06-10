Так, ввечері 10 червня там пролунали вибухи. Про це місцеві жителі розповіли Суспільному.
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У Миргороді прогриміли вибухи
У Полтавській області о 18:13 почали лунати сигнали повітряної тривоги. Вони була пов'язана із загрозою балістики. Зокрема про це й попередили в Повітряних силах.
Загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних областей,
– йшлося в повідомленні.
Буквально через декілька хвилин у Повітряних силах наголосили про небезпеку для Миргорода і попрохали пройти жителів міста в укриття.
Додамо, що моніторингові канали писали про рух крилатої ракети через Сумщину на Миргород.
Вже о 18:21 у місті було чутно звук вибуху. Наголосимо, що наразі на Полтавщині триває повітря тривога.
Повторний вибух у Миргороді
Вже о 18:47 в моніторингових каналах писали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини, орієнтовно Миргороду. А через хвилину стало відомо, що у місті прогримів повторний вибух. Там зазначили, що попередньо, ворог атакував "Іскандером-М".
Зауважимо, що станом на 19:21 повітряна тривога у Полтавській області продовжується. Офіційних коментарів від місцевої влади поки немає.