Так, вечером 10 июня там прогремели взрывы. Об этом местные жители рассказали Суспильному.
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В Миргороде прогремели взрывы
В Полтавской области в 18:13 начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Она была связана с угрозой баллистики. В частности об этом и предупредили в Воздушных силах.
Угроза применения баллистического вооружения для северо-восточных областей,
– говорилось в сообщении.
Буквально через несколько минут в Воздушных силах отметили об опасности для Миргорода и попросили пройти жителей города в укрытие.
Добавим, что мониторинговые каналы писали о движении крылатой ракеты через Сумскую область на Миргород.
Уже в 18:21 в городе был слышен звук взрыва. Отметим, что сейчас на Полтавщине продолжается воздушная тревога.