Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

К теме В Запорожье прогремел взрыв: двое людей ранены: в результате взрыва

Что известно о взрывах в Днепре

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 10:45. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на южном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– писали военные.

Через 15 минут Воздушные силы написали о движении крылатой ракеты в Днепропетровскую область. По данным военных, она держала движение на Каменское.

Журналисты Общественного сообщили о громких звуках в Днепре в 11:05.

"В Днепре слышен звук взрыва", – отметили корреспонденты.

В 11:14 в Днепропетровской области прозвучал отбой воздушной тревоги. О последствиях вражеской атаки по городу в ОВА или мэрии пока не писали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.