Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое.

Обратите внимание Никополь предупредили об опасности: на левом берегу Днепра заметили движение техники врага

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 23:10 воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Ранее воздушную тревогу из-за угрозы артиллерийских обстрелов объявили в Никопольском районе Днепропетровской области.

По состоянию на 23.47 во всех областях объявлен отбой тревоги, однако угроза артиллерийских обстрелов сохраняется на территории Никопольского района.

Кроме этого, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганской области, а в Херсонской области из-за оккупации система оповещения не работает с 15 апреля.

По данным местных телеграм-каналов, около 23:00 в Днепре прогремел взрыв, после чего объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают о 2 взрывах.

Впоследствии появились сообщения о том, что был ракетный удар и на месте удара возник пожар. По предварительным данным, захватчики попали в ферму, однако по состоянию на 23.45 официальной информации еще нет.

Что делать, если вы услышали звуки взрывов

Прежде всего, нужно помнить, что звуки взрывов во время воздушной тревоги могут быть из-за работы Сил противовоздушной обороны, которые делают все возможное, чтобы сбить вражеские ракеты. Важно во время тревоги не распространять кадры с работой ПВО, чтобы не помогать врагу.

Однако, если же был "прилет", важно помнить, что пока объявлена ​​воздушная тревога, распространять фото или видео с последствиями удара, или даже адрес, или название объекта, который подвергся атаке строго запрещено, ведь это может помочь врагу скорректировать огонь.

Важно! Ежедневно атаками по гражданским объектам россия доказывает, что является страной-террористом. оккупанты запускают ракеты по жилым домам, школам, университетам, больницам и другим объектам. Поэтому если вы услышали звуки сирен – ни в коем случае не игнорируйте тревогу. Предугадать, куда россия будет атаковать в следующий раз – невозможно. Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации из проверенных источников.

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