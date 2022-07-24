Не пренебрегайте собственной безопасностью. Находитесь в укрытиях, пока сирена не известит об отбое.
Обратите внимание Никополь предупредили об опасности: на левом берегу Днепра заметили движение техники врага
Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 23:10 воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
Ранее воздушную тревогу из-за угрозы артиллерийских обстрелов объявили в Никопольском районе Днепропетровской области.
По состоянию на 23.47 во всех областях объявлен отбой тревоги, однако угроза артиллерийских обстрелов сохраняется на территории Никопольского района.
Кроме этого, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганской области, а в Херсонской области из-за оккупации система оповещения не работает с 15 апреля.
По данным местных телеграм-каналов, около 23:00 в Днепре прогремел взрыв, после чего объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают о 2 взрывах.
Впоследствии появились сообщения о том, что был ракетный удар и на месте удара возник пожар. По предварительным данным, захватчики попали в ферму, однако по состоянию на 23.45 официальной информации еще нет.
Что делать, если вы услышали звуки взрывов
Прежде всего, нужно помнить, что звуки взрывов во время воздушной тревоги могут быть из-за работы Сил противовоздушной обороны, которые делают все возможное, чтобы сбить вражеские ракеты. Важно во время тревоги не распространять кадры с работой ПВО, чтобы не помогать врагу.
Однако, если же был "прилет", важно помнить, что пока объявлена воздушная тревога, распространять фото или видео с последствиями удара, или даже адрес, или название объекта, который подвергся атаке строго запрещено, ведь это может помочь врагу скорректировать огонь.
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