Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях, поки сирена не сповістить про відбій.

Зверніть увагу Нікополь попередили про небезпеку: на лівому березі Дніпра помітили рух техніки ворога

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 23:10 повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Раніше повітряну тривогу через загрозу артилерійського обстрілу оголосили в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Станом на 23:47 у всіх областях оголошений відбій тривоги, однак загроза артилерійського обстрілу зберігається на території Нікопольського району.

Окрім цього. безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганської області, а на Херсонщині через окупацію система оповіщення не працює від 15 квітня.

За даними місцевих телеграм Каналів, близько 23:00 у Дніпрі прогримів вибух, після чого оголосили повітряну тривогу. Місцеві мешканці повідомляють про 2 вибухи.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що таки був ракетний удар і на місці удару виникла пожежа. За попередніми даними, загарбники влучили у ферму, однак станом на 23:45 офіційної інформації ще немає.

Що робити, якщо ви почули звуки вибухів

Найперше потрібно пам'ятати, що звуки вибухів під час повітряної тривоги можуть лунати через роботу Сил протиповітряної оборони, які роблять усе можливе, аби збити ворожі ракети. Важливо під час тривоги не поширювати кадри з роботою ППО, щоб не допомагати ворогу.

Однак, якщо таки був "приліт", важливо пам'ятати, що поки оголошена повітряна тривоги, поширювати фото чи відео з наслідками удару, чи навіть адресу або назву об'єкту, який зазнав атаки суворо заборонено, адже це може допомогти ворогу скорегувати вогонь.

Важливо! Щодня атаками по цивільних об'єктах росія доводить, що є країною терористом. Окупанти запускають ракети по житлових будинках, школах, університетах, лікарнях та інших об'єктах. Тому якщо ви почули звуки сирен – у жодному разі не ігноруйте тривогу. Передбачити, куди росія атакуватиме наступного разу – неможливо. Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації з перевірених джерел.

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