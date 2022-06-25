Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что российские оккупанты атакуют Лисичанск с Юга. В частности, известно о пострадавших при обстреле в четверг 23 июня.

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В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцево. Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу,

– заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, дети – 2012 и 2016 годов рождения. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная помощь.

Детали об обстрелах

Гайдай рассказал, что 24 июня российские оккупанты атаковали промзону Северодонецка. Враг пытался зайти в Лисичанск с Юга. Враг хотел блокировать город. Кроме того, по Лисичанску нанесли авиаудар.

Тем временем Северодонецк страдал от артиллерии. Глава Луганской ОВА рассказал, что враг бил по селам Синецкий и Павлоград, территории Северодонецкого "Азота" и "Стеклопластики". Кроме того, оккупанты обстреляли:

Волчеяровку;

Белогоровку;

Лоскутовку.

"В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – заявил Гайдай.

Он добавил, что в Лисичанске 24 июня обнаружили погибшего в результате вражеских обстрелов.

Захватчики захватили Горскую общину

Андрей Бабченко – глава военной администрации Горской общины – заявил, что оккупанты зашли в Горскую общину в Луганской области. Захватчики уже устанавливают там оккупационный режим.

Между тем на окраинах еще происходят незначительные локальные бои.

Примите во внимание! Российские захватчики атаковали украинские позиции под границей с Россией. В то же время ВСУ удалось подавить штурм.

Оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть

Российские захватчики обстреляли пожарно-спасательную часть в Константиновке. По данным источников Луганской ОВА, пострадали 4 спасателя. К счастью, погибших в результате обстрела здания не было.

В ГСЧС Украины напомнили, что Женевская конвенция защищает спасателей во время войны.

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