Голова Луганської ОВА Гайдай заявив, що російські окупанти атакують Лисичанськ із Півдня. Зокрема, відомо про постраждалих під час обстрілів у четвер 23 червня.

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У лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні,

– заявив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, діти – 2012 та 2016 років народження. Постраждалим надають висококваліфіковану допомогу.

Деталі про обстріли

Гайдай розповів, що 24 червня російські окупанти атакували промзону Сєвєродонецька. Ворог намагався зайти до Лисичанська з Півдня. Ворог хотів блокувати місто. Окрім того, по Лисичанську завдали авіаудар.

Тим часом Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Голова Луганської ОВА розповів, що ворог гатив по селах Синецький та Павлоград, території Сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластики". Окрім того, окупанти обстріляли:

Вовчоярівку;

Білогорівку;

Лоскутівку.

"У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів", – заявив Гайдай.

Він додав, що у Лисичанську 24 червня виявили загиблого внаслідок ворожого обстрілу.

Загарбники захопили Гірську громаду

Андрій Бабченко – голова військової адміністрації Гірської громади – заявив, що окупанти зайшли в Гірську громаду на Луганщині. Загарбники вже встановлюють там окупаційний режим.

Тим часом на околицях ще відбуваються незначні локальні бої.

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Окупанти обстріляли пожежно-рятувальну частину

Російські загарбники обстріляли пожежно-рятувальну частину у Костянтинівці. За даними джерел Луганської ОВА, постраждали 4 рятувальників. На щастя, загиблих внаслідок обстрілу будівлі не було.

У ДСНС України нагадали, що Женевська конвенція захищає рятувальників під час війни.

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