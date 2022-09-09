Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что говорится об улице, ранее называвшейся Шмидта.

Важно Никаких военных целей, – Филатов рассказал, куда кафиры попали в Днепр.

На ближайшей сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о переименовании еще 45 топонимов. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте городского совета.

Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Так что ждем решения сессии горсовета 21 сентября,

– анонсировал Филатов.

Изменения понравились не всем

Он также добавил, что декоммунизация – это своеобразный тест. Мэр Днепра вспомнил, как вместе с секретарем горсовета Александром Санжарой смеялся: "Кто проявится первым, тот, считай, потенциальный коллаборант". В этом контексте Борис Филатов упомянул об одиозном Максиме Бужанском.

Сам нардеп намекнул, что переименование улицы якобы неуместно, но Филатов ответил ему в стиле наших пограничников на острове Змеиный – послал его за русским кораблем.

В Днепре хотят избавиться от названий улиц, связанных с Россией

Отметим, что переименование улиц Днепра инициировал городской голова Борис Филатов. По его мнению, в Днепре не останется улиц, связанных с россией. Он подчеркнул, что это произойдет даже если Верховная Рада не примет соответствующий закон.

Улицу Московскую мы давно переименовали. Однако у нас остается много других названий, таких как Барнаульская, Сибирская. Сейчас мы формируем список и подбираем альтернативные названия,

– заметил Филатов.

Среди возможных названий для улиц – Херсонская и Чернобаевская. Отмечается, что список будут согласовываться с архитекторами и общественностью.