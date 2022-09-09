Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що мовиться про вулицю, що раніше мала назву Шмідта.

Важливо Жодних військових цілей, – Філатов розповів, куди окупанти влучили в Дніпрі

На найближчій сесії міської ради розглянуть питання про перейменування ще 45 топонімів. Відповідний проект рішення опублікували на сайті міської ради.

Вулиця Степана Бандери у Дніпрі буде. Тож чекаємо рішення сесії міськради 21 вересня,

– анонсував Філатов.

Зміни сподобалися не всім

Він також додав, що декомунізація – це своєрідний тест. Мер Дніпра пригадав, як разом із секретарем міськради Олександром Санжарою сміявся: "Хто проявиться першим, той, вважай, потенційний колаборант". У цьому контексті Борис Філатов згадав про одіозного Максима Бужанського.

Сам нардеп натякнув, що перейменування вулиці є нібито недоречним, але Філатов відповів йому у стилі наших прикордонників на острові Зміїний – послав його за російським кораблем.

У Дніпрі хочуть позбавитися назв вулиць, які пов'язані з Росією

Зауважимо, що перейменування вулиць Дніпра ініціював сам міський голова Борис Філатов. На його думку, у Дніпрі не залишиться вулиць, які пов'язані з росією. Він підкреслив, що це станеться навіть, якщо Верховна Рада не ухвалить відповідний закон.

Вулицю Московську ми давно перейменували. Однак у нас лишається багато інших назв, як-от Барнаульська, Сибірська. Зараз ми формуємо список та підбираємо альтернативні назви,

– зауважив Філатов.

Серед ймовірних назв для вулиць – Херсонська та Чорнобаївська. Зазначається, що список узгоджуватимуть з архітекторами та громадськістю.