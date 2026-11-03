В Днепре утром в очередной раз раздались взрывы

Во вторник, 3 ноября, Россия совершила атаку на Днепр. В городе в очередной раз за утро раздались взрывы

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. Adv популярные видео Что известно о вражеском обстреле? В ночь на 3 ноября Россия терроризировала украинские города. Под атакой находился Днепр. В 8:32 в городе за утро прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении крылатых ракет в направлении Днепра. Кроме того, в ночь на 3 ноября осейские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате массированного комбинированного удара обесточены около 130 населенных пунктов.

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