У Дніпрі вкотре за ранок прогриміли вибухи

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про ворожий обстріл?

В ніч проти 3 листопада Росія тероризувала українські міста. Під атакою перебував Дніпро.

О 8:32 у місті вкотре за ранок прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку Дніпра.

Окрім того, в ніч проти проти 3 листопада осійські військові атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Внаслідок масованого комбінованого удару знеструмлені близько 130 населених пунктів.